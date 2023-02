Palermo: il gol da centrocampo non basta

Il Palermo frena la corsa della capolista Frosinone che dopo sei vittorie consecutive non va oltre il pari al Barbera al termine di una bella partita. I rosanero di Eugenio Corini continuano a evidenziare progressi e danno l’impressione di potere affrontare la seconda parte della stagione con uno spirito diverso.

Meglio il Palermo in fase di impostazione, mentre i ciociari cercano di sfruttare le ripartenze. Al 38′ i padroni di casa sbloccano il match con un eurogol di Valerio Verre che da prima di centrocampo vede Turati fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto. Il Frosinone prova a reagire subito e al 40′ Caso dopo un paio di dribbling fa partire un destro che finisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa la squadra laziale alza il baricentro: al 6′ ci prova ancora Caso e anche questa volta palla alta. Al 9′ ancora Frosinone in contropiede con Rohden che si inserisce centralmente, conclude di destro e trova la pronta respinta di Pigliacelli. Al 26′ Di Mariano in contropiede ignora Brunori e va al tiro sbagliando la mira. Al 29′ pareggia il Frosinone: punizione di Baez respinta di Verre, la palla arriva a Boloca che con un diagonale al volo infila Pigliacelli.

PALERMO-FROSINONE 1-1

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Graves Jensen 6.5, Nedelcearu 6.5 (16′ st Buttaro 6), Marconi 7; Valente 7.5 (34′ st Soleri 6.5), Verre 8, Gomes 6.5, Saric 6.5 (13′ st Broh 6.5), Sala 6.5; Brunori 6.5, Tutino 6.5 (13′ st Di Mariano 5.5) In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Damiani, Buttaro, Soleri, Aurelio, Lancini. Allenaore: Corini 7.

FROSINONE (4-3-3): Turati 5.5; Sampirisi 6, Szyminski 6.5, Ravanelli 6.5, Frabotta 6.5; Rohden 6 (39′ st Borrelli sv), Mazzitelli 6 (18′ st Garritano 6), Boloca 7; Insigne 6.5 (18′ st Baez), Moro 6.5 (18′ st Mulattieri), Caso 7 (34′ st Kone sv). In panchina: Loria, Oyono, Kone, Gelli, Kalaj, Cotali, Monterisi, Oliveri. Allenatore: Grosso 6.5.

ARBITRO: Ghersini 6.

RETI: 38′ pt Verre, 29′ st Boloca.

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori 27.846. Ammoniti: Mazzitelli, Caso. Angoli: 6-1. Recupero: 1′; 5′.