Saldato debito di 1.600 euro, Palermo-Catania si gioca

PALERMO – Per un debito di 1.600 euro l’atteso derby tra Palermo e Catania, valido per il campionato di Serie B basket in carrozzina, rischiava di non giocarsi oggi al Palamangano. Il Comune aveva impedito alla società Asd Ragazzi di Panormus di entrare nella struttura. Sono intervenuti i soci del Rotary Club Palermo “Teatro del Sole” a saldare il debito e consentire alle squadre oggi di scendere in campo.

Già dal 2018 si sono schierati a fianco degli atleti diversabili con il progetto “Facciamo Squadra Insieme”. La raccolta fondi per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia ha coinvolto in una gara di solidarietà privati cittadini, associazioni e artisti. “Siamo convinti che l’accesso alla sport per tutti – dice il presidente Domenico Caminiti – sia un diritto inalienabile che schiude opportunità di socializzazione e di crescita personale e comunitaria in termini di consapevolezza e di autostima”.

“Purtroppo fino all’ultimo questa partita è stata in forse per una vicenda che risale al 2021 – spiega Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, sport e politiche giovanili del Comune di Palermo -, quando l’allora amministrazione Orlando impose il pagamento di una tariffa per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali anche alle società paralimpiche. Nel corso dei mesi, i Ragazzi di Panormus, così come altre associazioni, hanno accumulato un debito con il Comune che non riuscivano a pagare. Da agosto, appena si è insediata l’attuale amministrazione Lagalla, abbiamo cercato di risolvere il problema, anche con la rateizzazione del debito e programmando soluzioni a sostegno del mondo dello sport e dei disabili in particolare, ma la società, che svolge un ruolo prezioso nel panorama paralimpico non è riuscita a pagare”.