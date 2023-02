Palermo: cadavere in mare a 4 miglia dal porto

PALERMO – La scorsa notte la motovedetta della Capitaneria di Porto ha recuperato in mare, a 4 miglia dal porto di Palermo, il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è stato trasferito al Policlinico di Palermo. Il medico legale ha stabilito che si tratta di un uomo che si trovava in mare da 20 a 30 giorni. Era alto 1 metro e 66 centimetri con una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro, senza tatuaggi e senza parte dell’arcata dentale inferiore. Il cadavere indossava il pantalone di una muta e un giubbotto nero. Inoltre, attorno al collo è stato trovata una cintura di salvataggio di colore arancione senza alcuna indicazione.