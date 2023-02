“Lasciate le case”: e la gente scappa di notte

MARINELLA DI SELINUNTE (TRAPANI) – L’allarme, poi rientrato dopo la nota della protezione civile, per un’eventuale onda anomala provocata dal terremoto in Turchia stamattina ha svegliato anche gli abitanti di Marinella di Selinunte nel trapanese. Gli agenti della polizia municipale di Castelvetrano, a partire dalle 5, hanno iniziato a girare con le pattuglie e le sirene accese per le vie della borgata, invitando tutti a lasciare le proprie case. Alcuni residenti si sono subito messi in movimento con le vetture verso Partanna che si trova in collina; altri, invece, avendo appreso dalla tv che l’allarme della protezione civile si era ridimensionato, sono rimasti a casa.