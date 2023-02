Furti nelle ville di Zafferana: beccati

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri hanno colto sul fatto una coppia di ladri che stavano cercando di svaligiare un villino di Zafferana Etnea, dopo averne “visitati” altri due. Un 26enne è stato arrestato, mentre un 49enne che era riuscito a fuggire è stato riconosciuto e denunciato.

Nel pomeriggio presso la caserma zafferanese era arrivata una telefonata con la quale un cittadino segnalava un furto ancora in atto nella sua casa di via Delle Querce; aveva scorto due malviventi grazie al sistema di videosorveglianza nascosto. I carabinieri sono arrivati tempestivamente e i due hanno cercato di scappare attraverso il bosco circostante: uno è stato subito bloccato, mentre l’altro, approfittando dell’oscurità, è riuscito a far perdere le sue tracce.

I ladri avevano usato una Fiat 500 Abarth di colore bianco di proprietà dell’arrestato, ed erano reduci da due colpi in altrettanti villini confinanti, dove avevano tagliato la recinzione. Le telecamere nascoste hanno consentito ai militari di identificare e quindi denunciare il complice fuggitivo.