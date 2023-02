Fucilate al bar: ferito

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Un trentaduenne tunisino è stato raggiunto da diversi colpi di fucile ieri sera, alle 23 circa, nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa, in via Matteotti. Sono stati tre i colpi sparati alla schiena. Il ferito è stato soccorso e inizialmente – non ritenuto in pericolo di vita – è stato portato all’ospedale di Canicattì. Poco dopo, per delle complicanze, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in rianimazione. Un’auto è stata vista allontanarsi a gran velocità. Delle indagini sul tentato omicidio si stanno occupando i carabinieri, cercando per capire in quale contesto può essere maturato l’agguato.