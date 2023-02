Catania riabbraccia Sant’Agata

E’ l’ora di Sant’Agata. Dopo lo stop imposto dal Covid, tornano a Catania le celebrazioni per la patrona senza “censure”. Si comincia con l’uscita delle carrozze del senato, le due classiche berline settecentesche trainate da cavalli che da Palazzo degli elefanti sfileranno per piazza Duomo e via Etnea, con la rappresentanza municipale guidata dal commissario straordinario Piero Mattei. Tutta la festa verrà raccontata minuto per minuto sul nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.