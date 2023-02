Catania, via la cera dalle strade

CATANIA – Prosegue con l’impiego di mezzi carrabili la pulizia delle strade dalla cera dopo i 4 giorni della festa di Sant’Agata a Catania. Lungo il percorso del fercolo, tra via Etnea, piazza Cavour e via Caronda, sono complessivamente schierate 70 unità tra autisti e operatori, con 4 bobcat, scarrabili, 2 lavastrade, 10 spazzatrici in azione fino alla completa rimozione della segatura e il ripristino delle condizioni di decoro in tutta l’area interessata dalla festa. Fino al completamento delle attività (previsto al massimo per giovedì 8 febbraio) è prevista la rimozione della cera in tutte le aree interessate con particolare riferimento agli altarini con l’utilizzo di 24 squadre munite di cannelli.

Catania, via la cera