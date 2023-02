SIRACUSA – La guardia costiera di Siracusa durante controlli presso centri della grande distribuzione, ha scoperto all’interno di un esercizio commerciale all’ingrosso prodotto ittico, per un totale di circa 40 chili, privo di qualsiasi documento di tracciabilità e scaduto. Al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di 3.500 euro e il prodotto scaduto è stato destinato alla distruzione così come quello privo di tracciabilità.