Catania, le telecamere costano care

CATANIA – Ancora controlli dei carabinieri di Catania nel centro città, in particolare in corso Italia, viale Mario Rapisardi e sul lungomare di Ognina. E’ stato denunciato il titolare di un autonoleggio sul viale Marco Polo per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. All’interno del parcheggio della società il 62enne genovese aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza in assenza di accordo sindacale né di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. In totale sono scattate multe per un importo di 4.500 euro.

In viale Mario Rapisardi è stato sanzionato un 65enne catanese, legale rappresentante di un negozio che vende prodotti ittici, perché all’interno del locale c’era un ampliamento abusivo; in questo caso la multa è stata di mille euro, con la chiusura dell’area fuorilegge. Infine è stata denunciata una 38enne catanese per guida senza patente reiterata nel biennio.