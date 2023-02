Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento dell’intera provincia, cd “daspo willy”, per la durata di due anni, nei confronti di un 18enne che lo scorso 24 dicembre ha esploso colpi d’arma da fuoco, con un’arma poi risultata a salve, nella discoteca Mob di Carini. La discoteca per la rissa era stata chiusa dal questore per 30 giorni. Il giovane dovrà presentarsi tutti i week end negli uffici del commissariato.