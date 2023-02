BIANCAVILLA (CATANIA) – Seicento involucri di marijuana sono stati sequestrati a Biancavilla dalla polizia insieme con un fucile a doppia canna calibro 16 con la matricola cancellata caricato con due cartucce e pronto a sparare e altre 14 cartucce nel garage di un giovane di 22 anni, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni. Gli agenti hanno anche sequestrato tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della marijuana. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.