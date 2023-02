A Catania la viaggiatrice col mega coltello

CATANIA – Durante i controlli effettuati all’aeroporto di Catania all’interno di uno dei bagagli è stato individuato un coltello di grosse dimensioni, un kukri nepalese con lama affilata di circa 30 centimetri; era custodito all’interno di un fodero con altri due coltelli più piccoli. La polizia di frontiera ha interrogato la proprietaria, la quale non è riuscita a giustificare il possesso delle armi. Ha riferito di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e, dopo aver trascorso una vacanza a Catania stava ripartendo per tornare a casa. E’ stata denunciata.