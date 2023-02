“Arrivano i carabinieri!”: ma i militari sono già lì

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato catanese di 40 anni sottoposto a una perquisizione domiciliare in viale Grimaldi. I militari hanno trovato un fornelletto da campeggio, un setaccio da cucina con un mestolo accanto sporco di sostanza verosimilmente stupefacente, utensili questi solitamente utilizzati dagli spacciatori per la trasformazione della cocaina in crack.

Nascoste sopra un pensile della cucina c’erano due ricetrasmittenti sulla cui frequenza radio hanno udito ignoti interlocutori che, con toni concitati, segnalavano la loro presenza con raccomandazione di diramare “…a tutti!!! …” l’allarme per evitare di avvicinarsi in quella zona. All’interno di un cesto per i panni sporchi e avvolto da alcuni stracci c’era poi un mitragliatore da guerra tipo Kalashnikov, con due caricatori e 12 cartucce; il numero di matricola era parzialmente abraso. Il quarantenne peraltro riscuoteva il reddito di cittadinanza.