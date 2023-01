Velo e candelora: una domenica con Sant’Agata

Catania comincia a dedicarsi a Sant’Agata. Stamattina c’è stata l’apertura ufficiale di Casa vara, quindi la candelora di monsignor Ventimiglia ha reso omaggio al velo della patrona in piazza Duomo, per posizionarsi infine nel palazzo del Comune. Il velo della santa è stato portato a Librino, in viale Castagnola, per la processione guidata dall’arcivescovo Luigi Renna fino alla parrocchia della Risurrezione del Signore.

La candelora si "annaca"