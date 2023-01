Una banca delle cornee anche in Sicilia?

Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt), ha confermato a Taormina, nel corso del convegno “Donazione degli organi e delle cornee” organizzato dal Lions club della cittadina ionica, il trend di crescita iniziato nel 2021. L’aumento nel 2022 riportato da Cardillo è del 3,7%, mentre i donatori per milione di abitanti sono arrivati in Italia a quota 24,7%. Il dato è frutto della media tra regioni come la Toscana dove si arriva a 49,3% e altre come la Sicilia che non supera i 12%. Eppure la speranza di invertire nell’Isola la tendenza è sempre viva e lo hanno dimostrato gli interventi che hanno fatto seguito alle statistiche degli Stati generali del Cnt.

Giorgio Battaglia e Bruna Piazza, rispettivamente coordinatore e direttore operativo del Centro regionale trapianti, hanno riferito i numeri dei trapianti, da vivente e da deceduto, di rene (96) e fegato (91) in Sicilia, spiegando quanto sia semplice dichiarare la volontà di donare. Particolare attenzione è stata poi rivolta al ruolo dei reparti di Rianimazione nel complesso processo medico, sociale ed etico che porta alla donazione degli organi con gli interventi di Gaetano Burgio, coordinatore trapianti dell’Ismett di Palermo, Daniela Di Stefano e Ilenia Bonanno, direttore e coordinatrice trapianti della Rianimazione del Garibaldi di Catania.

“E’ tempo che in Sicilia si torni a lavorare sul progetto di una banca delle cornee – ha spiegato la Di Stefano – abbiamo bisogno ogni anno di quasi 600 cornee ed è necessario incrementarne le donazioni”. La mancanza di un ‘banca’ costa, oltretutto, alla Sicilia circa duemila euro per ciascun tessuto che viene attualmente importato dai centri specializzati di Mestre e Lucca. Antonio Barbaro Parisi e Salvatore Giacona hanno definito la strategia dei Lions per la cultura della donazione mentre il presidente del Lions Taormina, Alfio Cristaudo, il past presidente, Salvatore Castorina, e il governatore del distretto 108Yb, Maurizio Gibilaro (nella foto con tutti i relatori) hanno confermato la disponibilità dei Lions a supportare l’istituzione di una Banca delle cornee nell’Isola.