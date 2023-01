ADRANO (CATANIA) – Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato ad Adrano dalla Polizia perché trasportava 100 grammi di marijuana a bordo di un autobus proveniente dalla vicina Biancavilla. Il giovane è stato perquisito non appena sceso dal bus. La droga era nello zaino insieme a materiale per il confezionamento delle singole dosi: un bilancino di precisione, numerose bustine in plastica trasparente e una mini spillatrice per pinzettare le bustine.