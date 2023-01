RIESI (CALTANISSETTA) – Una donna rumena, ubriaca alla guida e priva di patente, perché mai conseguita, questa mattina ha tamponato un’auto dei carabinieri a Riesi, in pieno centro cittadino. Nessuno è rimasto ferito. L’auto al momento dell’incidente era ferma. La donna è stata sanzionata e denunciata per guida in stato di ebbrezza.