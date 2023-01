LICODIA EUBEA (CATANIA) – Una coppia di ventenni è stata denunciata per droga a Licodia Eubea. I ragazzi sono stati notati dai carabinieri in pazza Don Bosco, a bordo di una Volkswagen Golf posteggiata al margine della strada. A bordo erano in cinque: il conducente e la sua fidanzata, seduti davanti, due ragazze e un ragazzo sistemati dietro. I movimenti sospetti e il nervosismo hanno indotto i militari a procedere con una perquisizione: così all’interno della borsa della giovane sul sedile anteriore hanno trovato una bottiglia di vetro contenente marijuana e hashish, nonché un bilancino di precisione. Altra droga era tra le erbacce del terreno dove era parcheggiata l’auto.