Tredicenne drogata e stuprata: 3 arresti

Sono stati arrestati tre ventenni che la sera del 28 ottobre avrebbero violentato una tredicenne in un box a Cerignola, in provincia di Foggia. Sono accusati di violenza sessuale e cessione di droga. Uno dei giovani, dopo aver conosciuto la ragazza sui social, l’avrebbe invitata in un box di periferia, dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo.

Dopo aver offerto alla ragazzina droga, i tre l’avrebbero obbligata con violenza e minacce a subire rapporti sessuali approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica dovuta all’età e all’uso della droga.