Sull’Etna per sciare, ma manca qualcosa

Tutto pronto sull’Etna per la stagione sciistica, ma la neve è poca. A differenza dell’anno scorso non ne è caduta abbastanza: “Siamo in ritardo rispetto ai soliti tempi – dicono i maestri di sci nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor -, abbiamo bisogno di una piccola spinta per poter cominciare”. Anche gli impianti attendono: “Noi abbiamo fatto i collaudi già a dicembre – spiega Sergio Sottile, direttore della Funivia dell’Etna -, manca solo una bella nevicata”.

Ecco il servizio integrale.

L'Etna cerca neve