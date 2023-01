PALERMO – E’ rimasta bloccata per tutto il pomeriggio la statale Palermo-Agrigento nei pressi di Misilmeri. Due donne sono rimaste ferite nello scontro tra due auto una Citroen e una Toyota, una delle quali si è ribaltata. Una donna di 46 anni è stata trasportata all’ospedale Civico in codice rosso. L’altra donna in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Disagi e rallentamenti al traffico.