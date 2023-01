Spaccio e furto di energia elettrica: arrestato

CATANIA – Un trentenne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché in casa sua, nel quartiere San Cristoforo, è stato sorpreso in possesso di 40 grammi di marijuana. L’uomo è stato anche denunciato per furto di energia elettrica. Con l’aiuto di un cane antidroga i poliziotti hanno anche perquisito un appartamento attiguo, sempre di proprietà dell’uomo, dove hanno trovato strumenti utili per la produzione e coltivazione di droga, essiccatoi, libretti di istruzione relativi alla coltivazione della marijuana e all’utilizzo di lampade alogene un barattolo di gel al mentolo, ormai vuoto, utile per coprire gli odori e impedire ai cani di fiutare la droga. Nelle parti comuni dell’edificio sono stati recuperati altri 11 grammi di marijuana e cocaina, sia in polvere sia in pietra, per un peso totale di circa 12,50 grammi.