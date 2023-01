ADRANO (CATANIA) – La Polizia ha sanzionato e chiuso ad Adrano un locale adibito a bar sprovvisto di autorizzazioni. Gli agenti hanno accertato che il locale era sprovvisto di registrazione sanitaria e notifica di avvenuta presentazione della Scia, senza la quale non può essere svolta alcuna attività di ristorazione. Il bar, inoltre, si avvaleva di un laboratorio anch’esso abusivo, situato in un’altra via, trovato in pessime condizioni igienico-sanitarie.