“Era da tanto tempo che ci mancavano certezze nelle partite in trasferta. Con questa vittoria le abbiamo ritrovate”. Giovanni Ferraro si ferma sul campo del San Luca ad analizzare il successo appena portato a casa dal suo Catania. Un 3-1 magari non brillantissimo, ma all’allenatore va bene così: “In Serie D – spiega – è sempre un buon segnale quando vinci anche senza girare al massimo. Questi tre punti ci permettono di rafforzare la nostra posizione in classifica. Bello vedere l’entusiasmo dei nostri tifosi: l’unica volta che abbiamo perso loro non c’erano, probabilmente non è un caso”.

Eco l’intervista completa raccolta da Marco Carli per i tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

"Sono tornate le certezze"