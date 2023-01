Il Catania torna a vincere in trasferta

Il Catania ritrova la strada del successo in trasferta che mancava da quasi tre mesi e lo fa con le reti di Russotto, nuovamente in gol dopo la partita col Ragusa, e De Luca che invece inseguiva la soddisfazione personale da qualche tempo. L’altra chiave di giornata è il ritorno di Vitale. Il ragazzo, fermato per scelta disciplinare aveva saltato le ultime partite, ha tanta voglia e si vede. Suo il secondo gol del 3-1 finale con cui il Catania batte il San Luca sul campo di Locri.

Oltre Vitale, rientrano in formazione Bethers e Lorenzini, con il difensore che ha scontato un turno di squalifica. Quasi nemmeno il tempo di cominciare che il Catania si ritrova in vantaggio. Sarao si porta dietro mezza difesa del San Luca e Russotto si fa trovare pronto per mettere in rete la palla dello 0-1. Rossazzurri subito avanti ma San Luca che non di arrende e impiega pochi minuti per andare al pareggio con Fiumara. Il suo tiro coglie di sorpresa Bethers e il pallone finisce in rete. Tutto da rifare per il Catania che ci prova con Chiarella. Doppio passo e pallone a lato di poco. E’ il preludio al gol del nuovo vantaggio. Russotto serve Vitale che con una bella giocata prepara il diagonale vincente. Il centrocampista classe 2004 conferma ancora il proprio valore.

La partita, dopo il 2-1 rossazzurro perde un po’ di vigore. Per rivedere altre vere occasioni, bisogna aspettare la ripresa quando Rizzo costringe alla parata in angolo il portiere di casa.

Il Catania controlla, non rischia ma sembra mancargli il colpo risolutore che indirizzi definitivamente la partita. Ci prova Sarao che conclude alto sopra la traversa. Nel frattempo sono entrati Palermo e De Luca. Tocca anche a Vitale diventare protagonista e saggiare ancora i riflessi del portiere Antonino che salva di nuovo.

Non può nulla però il numero uno di casa quando l’altro nuovo entrato Giovinco, dopo un bel recupero di Boccia, serve De Luca che si presenta a tu per tu con Antonino e con freddezza deposita in gol per il 3-1 del Catania. Poi dimostra la sua contentezza per la rete ritrovata. Potrebbe anche vivere una seconda gioia personale lo stesso De Luca, nel recupero, ma è ancora una volta bravo il portiere.

Il Catania fa un altro passo verso il raggiungimento dell’obiettivo finale. Mancano 15 gare, tanti punti in palio, ma i tifosi cantano ancora “la capolista se ne va” e magari qualcuno ha fatto già partire il conto alla rovescia.