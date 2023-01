Precipitati col parapendio a Castelmola, pilota sopravvissuta è in rianimazione

CATANIA – E’ ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di Anestesia e Rianimazione, dove si trova attualmente con prognosi riservata, la 49enne Maria Jose Isaia, rimasta coinvolta ieri nell’incidente col parapendio a Castelmola, nel Messinese, nel quale ha perso la vita il pilota catanese di 54 anni Alessandro Melfa. La donna, di origine argentina e residente a Gallodoro, anche lei pilota, è entrata in ospedale in codice rosso per un grave politrauma. A trasportarla nel nosocomio etneo è stato l’elicottero ‘Drago 146’ del reparto Volo dei vigili di Catania intervenuto su segnalazione della sala operativa dei pompieri di Messina.

Precipita parapendio: i soccorsi

La 49enne, dopo gli approfondimenti diagnostici al Trauma Center, è stata sottoposta dagli specialisti ortopedici a un intervento di stabilizzazione provvisoria con fissatore esterno per la frattura esposta al femore destro. La donna ha riportato anche un grave trauma toracico e altre fratture vertebrali. È stata quindi ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

Alessandro Melfa è morto nell’impatto al suolo del parapendio con cui volava. L’incidente è avvenuto in contrada Moli. La particolare orografia del terreno dove è precipitato il parapendio ha reso necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere la donna che è stata portata a bordo, assieme a un medico del 118, con l’ausilio del verricello. Secondo una prima ipotesi, il parapendio, lanciato da Monte Venere, a Castelmola, avrebbe urtato contro dei fili elettrici dell’alta tensione che sono segnalati e noti. Negli anni scorsi un altro parapendio era caduto nella zona, ma in quel caso il pilota si era salvato.