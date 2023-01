Catania: pestato selvaggiamente e gambizzato da un commando

CATANIA – Un ragazzo di 22 anni è stato massacrato e poi gambizzato ieri a Catania. Il ragazzo nel tardo pomeriggio mentre rientrava a casa a piedi è stato fermato da un gruppo di persone scese da una macchina in viale Delle Medaglie d’Oro, a Nesima superiore. Prima è stato circondato e picchiato selvaggiamente, poi è arrivato un colpo di pistola alla gamba. Un raid punitivo in stile mafioso sulle cui cause indagano i carabinieri.

Il giovane è stato portato all’ospedale San Marco, non sarebbe in pericolo di vita. Non ha fornito spiegazioni sull’aggressione. Gli investigatori propendono per un’azione punitiva, forse per ragioni sentimentali, ma non si esclude la pista legata allo spaccio di stupefacenti e si cercano eventuali collegamenti con la criminalità organizzata.