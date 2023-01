Pestaggio in gelateria, tre arresti a Bagheria

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare dell’obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 3 giovani poco più che ventenni, per lesioni personali aggravate. I tre nella gelateria “Anni 20” hanno aggredito e picchiato per futili motivi due clienti del bar con calci, pugni, testate e colpi di sedia. L’aggressione è avvenuta il 28 novembre scorso. Il provvedimento è del gip di Termini Imerese. I militari in poco più di un mese hanno chiuso le indagini ed individuato gli aggressori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della gelateria.

Pestaggio in gelateria