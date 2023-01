Perseguita e minaccia di morte l’ex compagna

CATANIA – Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La decisione di interrompere la convivenza da parte della compagna 33enne non sarebbe stata accettata dall’uomo, che l’avrebbe sottoposta a vessazioni psicologiche e fisiche anche in presenza di uno dei figli minorenni. A chiedere e ottenere da parte del Gip una ordinanza di custodia cautelare è stata la Procura etnea. L’uomo è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’ex compagno tra il 2020 e il 2022 avrebbe tempestato la vittima di messaggi e telefonate minacciando il più delle volte la donna di morte e di gravi ritorsioni il fratello 54enne di lei.

Di recente inoltre avrebbe minacciato di morte l’ex compagna in occasione del compleanno di uno dei loro figli perché questi ultimi si rifiutavano di parlare al telefono con lui e di incontrarlo, addirittura minacciando di gravi ritorsioni anche il legale della ex compagna. L’uomo, che avrebbe agito con indifferenza e trascuratezza verso i basilari bisogni affettivi e di tutela dei figli minorenni, li avrebbe fatti assistere ai maltrattamenti ai danni della madre. L’ex compagna, temendo per l’incolumità propria e quella dei suoi parenti, avrebbe modificato le proprie abitudini di vita, cambiando spesso percorso stradale per accompagnare i figli o scegliendo vie affollate per sbrigare le proprie commissioni per evitare d’incontrare l’uomo o di restare da sola senza l’aiuto di qualcuno.