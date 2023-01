PALERMO – Un 73enne, che dopo essersi lamentato per i lunghi tempi di attesa nella sala prelievi del pronto soccorso dell’ospedale Civico a Palermo, ha minacciato il personale, è stato denunciato. Il paziente, che era in osservazione, doveva eseguire una serie di esami. I medici e gli infermieri impegnati con altri pazienti in condizioni più gravi lo hanno invitato più volte ad attendere il suo turno ma l’anziano ha iniziato a minacciare i sanitari rivolgendosi in modo aggressivo soprattutto con un operatore socio sanitario. A questo punto il personale dell’ospedale ha chiamato i carabinieri che hanno riportato la calma e denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio il paziente.