PALERMO – Un’auto è andata in fiamme la scorsa notte in via Rua Formaggi, strada del centro storico che conduce da via dell’Università a via Ballarò. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre un’ora per spegnere le fiamme ed evitare che venissero danneggiate le altre vetture parcheggiate e le abitazioni. Sono intervenuti gli agenti di polizia che indagano sulle cause.