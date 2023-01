A Messina torna Raciti

Ezio Raciti torna a Messina. L’allenatore catanese, già lo scorso anno protagonista della cavalcata verso la salvezza in Serie C, guiderà l’Acr dopo le dimissioni di Gaetano Auteri e si avvarrà della collaborazione di Daniele Cinelli. Raciti, ex tecnico delle giovanili del Catania e del Siracusa sempre in C, ha già diretto il primo allenamento questa mattina al Celeste. Sarà lui, venerdì mattina a sedere in conferenza stampa per la presentazione dei temi della partita tra Messina e Virtus Francavilla.