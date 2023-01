CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato una pregiudicata 44enne di Ragusa per furto in un grande magazzino in via Etnea. Aveva appena attraversato le casse senza pagare 2 profumi. Dopo averli presi dagli scaffali, con la scusa di provare un paio di pantaloni si era nascosta in un camerino, dove aveva spacchettato i profumi dal valore di 200 euro e li aveva nascosti.