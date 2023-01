Linguaglossa, deposito droga con telecamere

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio una coppia di fidanzati conviventi, entrambi 25enni disoccupati, l’uomo incensurato e la donna con precedenti di polizia. I militari hanno bloccato i due mentre stavano lasciando, a bordo di un’auto, la loro abitazione in località ‘Terre Morte’ a Linguaglossa. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto un sofisticato sistema di videosorveglianza che forniva non solo le immagini del perimetro dell’edificio, ma anche di un caseggiato sito nelle vicinanze, le cui chiavi d’accesso sono state recuperate nello zaino dell’uomo.

Droga videosorvegliata

In questo stabile i militari hanno scovato un consistente quantitativo di varie droghe, superiore ai 5,5 chili. In particolare, sono stati trovati 4,9 kg di marijuana, 140,77 grammi di cocaina, 76,35 grammi di eroina e 411,3 grammi di hashish, nonché sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, 4 bilancini di precisione, 3 radio ricetrasmittenti, 2 targhe contraffatte per auto e un sofisticatissimo “jammer” a otto bande (disturbatore di frequenze radio).

Continuando nell’ispezione, i carabinieri hanno accertato come un vano dell’abitazione fosse stato adibito a serra indoor per la coltivazione della marijuana, corredato da apposito impianto idrico completo di tubazioni d’irrigazione, contenitori e pompa dell’acqua, lampade alogene per la produzione di calore, condotti d’aerazione e impianto elettrico. Convalidato l’arresto della coppia, per l’uomo disposta la permanenza nel carcere catanese di Piazza Lanza.