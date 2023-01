In piazza Battiato un cantiere pericoloso

Nel cuore di quella che tutti conoscono come piazza Nettuno, e in piena area dedicata a Franco Battiato, il cantiere resta aperto e alla mercé di chiunque. “Materiale edile, attrezzature e arredi urbani incompleti sono alla portata di tutti – afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello -, in alcuni punti manca la pavimentazione o resta parziale con il risultato che chiunque può farsi male. Manca un’opportuna recinzione che impedisca alle persone di attraversare il cantiere e, nella peggiore delle ipotesi, di portarsi via i materiali presenti. Se a questo ci aggiungiamo pure l’immancabile presenza di rifiuti abbandonati dai soliti incivili, ci si rende perfettamente conto che piazza Nettuno in queste condizioni non può essere lasciata”. Le opere di riqualificazione di piazza Franco Battiato rientrano nel programma “Catania Spazio Sport” e finanziato con i fondi del Pon Metro.

