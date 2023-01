Catania: il ladro molla l’auto, parte la carambola

CATANIA – Passando di notte da via Ingegnere gli agenti della polizia di Catania hanno notato un’auto che ne stava spingendo un’altra. Intuìto che potesse trattarsi di un furto, i poliziotti hanno raggiunto le due macchine, i cui occupanti sono subito scappati. Uno dei due, dopo aver abbandonato l’auto che veniva spinta con motore spento, senza freno a mano e in salita, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La macchina così ha cominciato a muoversi a ritroso, andando a sbattere contro con altre vetture parcheggiate e con una delle volanti, danneggiandola.

L’altro uomo, un pregiudicato, è stato fermato alla guida dell’altra auto in via Mafalda di Savoia; era in possesso di cacciaviti e strumenti da scasso. Entrambe le auto utilizzate dai malviventi erano state oggetto di furto. Il ladro fuggito è stato poi rintracciato nella sua casa.

Altro furto sempre a Catania in via Dottor Consoli, all’angolo con via Orto San Clemente, dove di notte sono stati segnalati due individui che stavano portando via delle pedane da un ponteggio. Uno di loro è scappato in macchina: è nato così un inseguimento che si è concluso in via Roccaromana, dove l’uomo – un noto pregiudicato – è stato bloccato. Addosso aveva tre cacciaviti, un tagliacarte e uno “storditore” elettrico; nell’auto c’erano tre pedane in alluminio, poco prima rubate in un cantiere di via Dottor Consoli. Anche in questo caso l’auto usata dal malfattore era stata oggetto di furto, denunciato il giorno prima.