Il Catania prende un altro attaccante

Nuovo acquisto per il Catania: arriva l’attaccante milanese Alessandro Amedeo De Respinis. Il 29enne, cresciuto nei settori giovanili del Milan e del Novara, durante la prima parte della stagione ha giocato con il Sangiuliano City, in Serie C. Nove le presenze.

L’atleta lombardo ha esordito in Seconda Divisione con il Mantova. Quindi ha collezionato le prime esperienze in terza serie con il Santarcangelo e il Siracusa. Ha vissuto le migliori annate sotto il profilo realizzativo in D, tra ilo 2017 e il 2020, realizzando complessivamente 35 gol con le maglie del Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C ha indossato anche le maglie della Pro Sesto, del Piacenza e della Vis Pesaro. Ha firmato 25 reti nelle competizioni professionistiche.

(foto da Catania Ssd)