FRANCAVILLA DI SICILIA (MESSINA) – Un 57enne è stato arrestato dai carabinieri a Francavilla di Sicilia. Per farsi consegnare denaro aveva aggredito gli anziani genitori, che voleva anche rinchiudere a chiave in una stanza. A chiamare i carabinieri sono state le vittime, che di recente avevano querelato il figlio. I due anziani, molto impauriti e scossi per l’accaduto, hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 57enne il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro abitualmente frequentati.