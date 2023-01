Acireale, sequestrata bici trasformata in motorino

ACIREALE (CATANIA) – Una bici trasformata in velocipede, con tanto di motore a scoppio, rimasta coinvolta in un incidente stradale, è stata sequestrata da agenti della polizia municipale, intervenuti sul luogo del sinistro, per fortuna di lieve entità. E, dopo qualche attimo di stupore, non hanno potuto fare a meno, doverosamente, di adempiere al loro dovere, sottoponendo a sequestro l’insolito veicolo che, a sentire i meglio informati, non sarebbe esemplare unico, almeno nella vicina Aci Catena, da dove proviene e dove sarebbe stato assemblato. La destinazione attuale della “bici-moto” è un garage della caserma della polizia municipale, secondo le disposizioni del comandante Alfio Licciardello.