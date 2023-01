Distrugge finestrini di 9 auto la notte di capodanno

MARSALA (TRAPANI) – Il giorno di capodanno, i carabinieri di Marsala hanno arrestato un cittadino straniero, pregiudicato, di 32 anni, per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati dalla chiamata di un cittadino che aveva notato il 32enne mentre rompeva i finestrini della sua auto, si sono messi alla ricerca dell’uomo, bloccato mentre era in fuga. Durante il controllo, tentando di fuggire, ha aggredito i carabinieri con calci e pugni, danneggiando anche parte degli interni dell’auto in cui era stato fatto salire per condurlo nella caserma di Marsala. Dagli accertamenti è emerso che il fermato la notte di capodanno aveva danneggiato a calci e a martellate almeno altre 8 auto, rompendo i vetri per poter rovistare all’interno. Il 32enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Marsala.