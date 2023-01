Catania, 1° acquazzone e tangenziale ghiacciata

CATANIA – Una pioggia fortissima, come non si vedeva da tempo, si è abbattuta oggi pomeriggio su Catania. Dopo quasi un mese di temperature anomale da qualche giorno è arrivato l’inverno, ma questo è il primo vero acquazzone dell’anno. Il temporale, con tuoni e fulmini, ha provocato qualche allagamento e il rallentamento del traffico un po’ ovunque in città.

Catania: pioggia e strade ghiacciate

In queste ore il Dipartimento della protezione civile ha diramato un’allerta gialla per 9 regioni, tra le quali la Sicilia. Le altre sono Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. Piogge e temporali interesseranno soprattutto il Centro Sud, con nevicate fino a quote collinari nelle aree interne, specie sui settori appenninici del versante adriatico.