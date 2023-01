CATANIA – Un 23enne con l’obbligo di dimora e quello di presentazione alla polizia giudiziaria è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 con la matricola e il marchio di fabbrica cancellati. Il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l”arresto, è stato condotto in carcere. L’arma è stata sequestrata durante una perquisizione nella sua abitazione del quartiere Picanello nell’ambito di un servizio finalizzato alla ricerca di droga e armi illegalmente detenute. Insieme alla pistola i militari hanno sequestrato due proiettili calibro 22 e duemila euro, ritenuti di illecita provenienza. La pistola sarà inviata al Ris di Messina per gli esami di laboratorio, al fine stabilirne l’esatta provenienza e l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi.