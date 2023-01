Bloccato in aeroporto con tre dosi di cocaina

CATANIA – Il 5 gennaio scorso, nell’aeroporto di Catania, un passeggero di 18 anni, C. M., con doppia cittadinanza, residente a Catania e diretto a Venezia è stato deferito in stato di arresto perché trovato in possesso di tre involucri contenenti un ingente quantitativo di cocaina del peso complessivo di circa 230 grammi. Il passeggero, poco più che maggiorenne, per accedere alla sala imbarchi, transitando dal portale d’accesso utilizzato per i controlli ordinari di sicurezza, ha fatto scattare la segnalazione acustica del dispositivo radiogeno, che segnalava la presenza di oggetti in metallo sulla sua persona. In seguito alla perquisizione sono stati trovati i tre involucri con la cocaina, denaro in contante e valuta straniera.