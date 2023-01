ROMA – Una standing ovation dell’Aula della Camera, con tutti i deputati ad applaudire in piedi, ha sottolineato il ringraziamento del ministro della Giustizia Carlo Nordio a chi ha lavorato per la cattura del capomafia Matteo Messina Denaro. “E’ stato – ha aggiunto il Guardasigilli – un grande momento per lo Stato e per la legalità”