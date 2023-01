Spacciavano nel parco a Catania: arrestati

Un giovane di 24 anni di Augusta e un 25enne di Siracusa sono stati arrestati dai carabinieri di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo controlli nei pressi del Parco Falcone e Borsellino avviati dopo segnalazione di residenti. I due, a bordo di una Peugeot 207, non si sono fermati all’alt intimato e dopo aver travolto due militari si sono dati alla fuga lanciato dal finestrino della vettura una busta. I due sono stati bloccati in via Canfora. Nell’auto i carabinieri hanno trovato 70 euro e nella busta 12,60 grammi di Mdma, 13 grammi di anfetamina, 12,5 grammi di ketamina, 22 pasticche di ecstasy ed 8 dosi di marijuana già singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio. La perquisizione è stata estesa alle rispettive abitazioni degli arrestati ed in quella siracusana del 25enne i militari hanno trovato 75 grammi di marijuana, 10 involucri contenenti 4,5 grammi di Mdma, 5 pasticche di ecstasy ed un bilancino di precisione. I due giovani sono stati accompagnati in carcere.