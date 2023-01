ACI CATENA (CATANIA) – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dell’ex convivente. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall’uomo, che si sarebbe reso responsabile, durante la convivenza di durata quasi ventennale, di aggressioni fisiche e verbali, nonché di richieste estorsive di denaro nei confronti della compagna.