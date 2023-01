BAGHERIA (PALERMO) – Incendio nella notte in via Domenico Sciortino dove le fiamme hanno distrutto un’auto parcheggiata davanti alla abitazione di due giovani di 22 e 24 anni originari del Mali che sono rimasti intrappolati e costretti a salite sul tetto per sfuggire a fuoco e fumo. I due sono stati salvati dai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato dai residenti che si sono accorti che una Golf Volkswagen stava andando a fuoco.