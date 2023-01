A18, riprendono lavori nella galleria Letojanni

LETOJANNI (MESSINA) – A seguito delle interlocuzioni tra Autostrade siciliane, Protezione civile e l’Ufficio Regionale per il Dissesto idrogeologico è emerso che dalla prossima settimana sarà possibile riavviare i lavori per il ripristino del tratto dell’autostrada Messina-Catania sommerso, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2015, da 50mila metri cubi di terra, roccia e arbusti crollati da un collina all’altezza di Letojanni. Pronta la calotta della nuova galleria (di 140 metri circa), con l’approvazione alla variante del progetto appena giunta dalla Commissione regionale lavori pubblici, dai primi giorni della prossima settimana si procederà immediatamente con l’avvio dei successivi interventi che si concentreranno nella realizzazione di un ulteriore muro di rinforzo, nella sistemazione del pendio collinare e si concluderanno con la posa dell’asfalto e l’installazione dell’impianto di illuminazione. Dal coordinamento tra i tre enti è apparso ipotizzabile la riapertura del tratto autostradale tra qualche mese, in concomitanza con il periodo estivo.