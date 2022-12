Ustionata dalla stufa, muore a Catania

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Una donna di 59 anni, Amalia Baggiano, è morta all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverata da 10 giorni per le gravi ustioni riportate a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di contrada Marmaro, a Capo d’Orlando. La donna stava per accendere la stufa a legno quando è stata colpita dalle fiamme. viveva da sola in una casa di campagna, ed è stata prima trasferita all’ospedale di S. Agata Militello e poi al Cannizzaro di Catania dove oggi è deceduta. La Procura di Patti ha aperto un fascicolo sull’accaduto.